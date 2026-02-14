En el IV Encuentro Nacional de Archivos Legislativos que se celebró los días 12 y 13 de febrero, en Guadalajara, Jalisco, se integró la primera mesa directiva de los Archivos Generales de los Poderes Legislativos del País.

El Congreso de Chihuahua forma parte de la mesa directiva través de la titular de Archivos, licenciada Isela Martínez.

El encuentro tuvo como propósito establecer una mayor coordinación y colaboración entre los archivos de los congresos locales y abrir un espacio de diálogo y análisis sobre el contenido, alcance y obligaciones marcadas en la Ley General de Archivos, con miras a mejorar el Sistema Estatal de Archivos.

Durante su participación, la titular de archivos del Congreso del Estado de Chihuahua, resaltó la importancia de la difusión de archivos mediante estrategias innovadoras que permita a la ciudadanía acceso y resguardo del patrimonio histórico.

Los archivos legislativos resguardan los proyectos de gobierno, reflejan la pluralidad, las corrientes de pensamiento y las posiciones ideológicas de todas las clases sociales que están representadas en el Congreso.