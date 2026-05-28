Jorge Iván Duarte Medina asume la presidencia interina del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores

El relevo institucional dará continuidad a los trabajos del organismo y reafirma su compromiso con la unidad del gremio y la libertad de expresión.

Ciudad de México.- El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores informó este miércoles 27 de mayo que, conforme a sus estatutos internos y tras el lamentable fallecimiento de su presidente nacional y fundador, Rafael Cano Franco, el periodista Jorge Iván Duarte Medina asumirá la presidencia interina de esta organización.

Jorge Iván Duarte Medina, quien se desempeñaba como vicepresidente nacional del Foro y anteriormente presidió el Capítulo Yucatán, será el responsable de conducir institucionalmente los trabajos de la organización y dar continuidad a la agenda establecida.

La organización reitera su compromiso con la unidad del gremio, la defensa de la libertad de expresión y el fortalecimiento del ejercicio periodístico en México, principios que han dado identidad y rumbo a este espacio nacional.

Asimismo, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores honra la memoria y el legado de Rafael Cano Franco, cuya trayectoria, liderazgo y compromiso con el periodismo mexicano dejaron una profunda huella en esta organización y en el gremio nacional.