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Congreso aplaza elección del Poder Judicial a 2028

by Valeria García
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Después de una larga discusión que duró alrededor de 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional enviada por Claudia Sheinbaum, la cual propone aplazar las elecciones del Poder Judicial hasta el primer domingo de junio del 2028. Esto con la finalidad de evitar que se aglomere con las comiciones establecidas para el próximo año.

Si bien la propuesta de la Presidenta de México fue avalada con 332 votos a favor, también hubieron 132 en contra y 22 abstenciones. Además, durante la discusión, los diputados del PRI se hicieron notar al exhibir carteles con frases como “no más ministros chicharrón”, “corte patito” y “voto en contra de los acordeones”.

Por otro lado, Margarita Zavala, diputada del PAN presentó una moción suspensiva ante la reforma, explicando que “nada hay en la iniciativa que venga a resolver las fallas estructurales”.

Finalmente, Leonel Godoy, del grupo parlamentario de Morena explicó que el motivo es mejorar la calidad de quienes irán a la elección judicial, es por esto que hay múltiples reformas, para poder reducir el número de aspirantes que estarán en la tómbola.

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