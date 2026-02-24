Ataque con bombas molotov contra las instalaciones del periodista Víctor Badillo

Las oficinas del medio digital Sinpelos.mx, dirigido por el periodista Víctor Eduardo Badillo Guerrero, fueron atacadas con bombas molotov durante la mañana de este lunes en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El comunicador se encontraba transmitiendo en vivo desde el interior cuando ocurrió la agresión.

El incidente se registró alrededor de las 07:00 horas en la colonia Las Puentes Octavo Sector, en el cruce de las calles Cristina Larralde y Cordillera Cantábrica. Aunque el fuego alcanzó una camioneta rotulada del medio, ninguna de las personas presentes resultó herida.

Los responsables escaparon del lugar inmediatamente después de lanzar los artefactos incendiarios. Hasta ahora, las autoridades no han reportado personas detenidas y ya se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los agresores.

Víctor Badillo, fundador de Sinpelos.mx, suma más de 20 años de ejercicio periodístico y se ha caracterizado por sus investigaciones y coberturas críticas sobre temas de seguridad, política local y denuncias de presunta corrupción en Nuevo León.