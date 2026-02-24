martes, febrero 24, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Ataque con bombas molotov contra las instalaciones del periodista Víctor Badillo
Tendencia

Ataque con bombas molotov contra las instalaciones del periodista Víctor Badillo

by EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

Las oficinas del medio digital Sinpelos.mx, dirigido por el periodista Víctor Eduardo Badillo Guerrero, fueron atacadas con bombas molotov durante la mañana de este lunes en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El comunicador se encontraba transmitiendo en vivo desde el interior cuando ocurrió la agresión.

El incidente se registró alrededor de las 07:00 horas en la colonia Las Puentes Octavo Sector, en el cruce de las calles Cristina Larralde y Cordillera Cantábrica. Aunque el fuego alcanzó una camioneta rotulada del medio, ninguna de las personas presentes resultó herida.

Los responsables escaparon del lugar inmediatamente después de lanzar los artefactos incendiarios. Hasta ahora, las autoridades no han reportado personas detenidas y ya se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los agresores.

Víctor Badillo, fundador de Sinpelos.mx, suma más de 20 años de ejercicio periodístico y se ha caracterizado por sus investigaciones y coberturas críticas sobre temas de seguridad, política local y denuncias de presunta corrupción en Nuevo León.

banner

You Might Also Like

You may also like

Polémica en Rioverde por regidora del PVEM que celebró su cumpleaños con...

Realiza EU dos nuevos ataques a supuestas narcolanchas, sube a 150 las...

“Revienta” Alito Moreno tras ola de violencia en Jalisco: “Es el México...

Identifica FGR genéticamente cuerpo de “El Mencho”; puede ser reclamado por familiares

Reconoce UNESCO a la UACH con Cátedra en Hidrología de Zonas Áridas

Clausuró gobernación en la entidad nueve establecimientos por diversos motivos