¿Vuelve a México? Filtran posibles fechas de Bruno Mars en la CDMX

El cantante estadounidense Bruno Mars volvió a encender la emoción de sus seguidores tras darse a conocer posibles fechas de conciertos en la Ciudad de México, lo que ha generado expectativa entre los fans mexicanos que esperan su regreso a los escenarios del país.

El intérprete de éxitos como “24K Magic” y “That’s What I Like” prepara su nueva gira mundial titulada The Romantic Tour, con la que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos, Europa y Canadá a partir de abril de 2026. Esta serie de conciertos marcará su regreso a una gira global como artista principal después de casi una década.

La gira comenzará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas y contempla cerca de 40 presentaciones en estadios alrededor del mundo, incluyendo ciudades como Houston, Chicago, Toronto, París, Milán y Londres.

Aunque hasta ahora no se han confirmado oficialmente conciertos en México dentro del calendario inicial, el entusiasmo entre los seguidores mexicanos no se ha hecho esperar. Diversos reportes señalan que el artista podría agregar fechas en Latinoamérica hacia el último trimestre de 2026, lo que abriría la posibilidad de verlo nuevamente en territorio mexicano.

Incluso se ha mencionado que, de concretarse su regreso, la capital del país podría albergar varias presentaciones, posiblemente en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes para conciertos en la Ciudad de México.

La gira también servirá para promocionar su próximo álbum de estudio titulado “The Romantic”, material con el que el cantante regresará a la escena musical tras varios años sin lanzar un disco solista.

Por ahora, los fans deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales para confirmar si México será incluido en las siguientes etapas del tour.