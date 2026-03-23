Como parte de los trabajos de reposición del Colector Nadadores, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizará una conexión a la red de agua potable en la colonia Franja Sara Lugo.

Las acciones se efectuarán el martes 24 de marzo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, durante este periodo se reubicará una línea de agua potable de tubería de 3 pulgadas hacia una línea existente de asbesto del mismo diámetro, con la finalidad de avanzar en la instalación del colector.

Debido a estas maniobras, se suspenderá temporalmente el suministro en la colonia Franja Sara Lugo y zonas aledañas, por lo que se recomienda a los habitantes del sector, realizar el acopio de agua para las necesidades básicas.

La reposición del Colector Nadadores atiende una problemática de más de 50 años, para su ejecución, la JMAS invierte cerca de 134 millones 679 mil pesos, en la instalación de 2.8 kilómetros de nueva tubería de drenaje sanitario, de la más alta tecnología, diseñada para ofrecer un servicio eficiente y duradero.

Esta obra beneficiará a más de 100 mil juarenses, al garantizar el adecuado funcionamiento del drenaje, reducir riesgos sanitarios, restablecer alcantarillas y mejorar el entorno urbano.