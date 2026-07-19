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Atenderá CAM Móvil en Estación Monumento y Parque Borunda

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La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa que el CAM Móvil acercará sus servicios a dos puntos de Ciudad Juárez la próxima semana, para facilitar la realización de trámites a las y los usuarios del JuárezBus.

Los módulos estarán disponibles el 20 y 21 de julio en la estación Monumento de la Línea BRT-1, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
También estará del 22 al 24 de julio en el Parque Borunda, a un costado de los juegos mecánicos, en el cruce de las calles República de Cuba y Vicente Guerrero, en el mismo horario.

En ambos puntos se podrá realizar la credencialización, la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.
El costo de emisión y reposición es de 30 pesos, mientras que la renovación permanecerá sin costo.

Además, el personal brindará orientación general sobre el servicio JuárezBus.

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Con estas acciones JuárezBus acerca sus servicios a la población usuaria, facilita la realización de trámites y contribuye a mejorar la experiencia de movilidad en la ciudad.

Para más información comunicarse vía WhatsApp al 656 852 7384.

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