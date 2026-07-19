La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a la ciudad de Nueva York en las primeras horas de este domingo para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. Sin embargo, su viaje estuvo marcado por imprevistos climáticos, un cambio de transporte de última hora hacia una aeronave militar y un recibimiento cargado de emotividad por parte de la comunidad migrante mexicana en Manhattan.

El itinerario original de la mandataria mexicana sufrió alteraciones críticas tras encabezar un evento público en Cancún, Quintana Roo. Las intensas condiciones meteorológicas provocaron cancelaciones masivas en vuelos comerciales, obligando al Gobierno de México a tomar una decisión logística de seguridad nacional. Sheinbaum abordó una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para asegurar su traslado a territorio estadounidense.

El vuelo militar aterrizó de manera segura a la 1:05 de la madrugada (hora local) en el Aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey. Desde allí, la presidenta se trasladó vía terrestre hacia su hospedaje en Manhattan, en medio de un operativo coordinado de seguridad internacional.

A pesar de la madrugada y las estrictas medidas impuestas por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), decenas de connacionales se dieron cita en las inmediaciones del hotel en Park Avenue para dar una cálida bienvenida a la mandataria.

Con pancartas, banderas de México y consignas de apoyo, los simpatizantes rompieron el protocolo por unos instantes. Sheinbaum se acercó a las vallas metálicas para agradecer las muestras de afecto, recibir arreglos florales y autografiar una playera de la Selección Mexicana de Fútbol a un niño.

La presidenta expresó posteriormente a través de sus canales oficiales su enorme agradecimiento hacia la comunidad de trabajadores mexicanos en el exterior.

La visita de Claudia Sheinbaum responde a una invitación directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al encuentro deportivo, que se celebrará en el MetLife Stadium, también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reuniendo así a los líderes de los tres países anfitriones de esta justa mundialista.

Más allá del ámbito deportivo, la presencia conjunta de los tres jefes de Estado en el palco de honor representa un poderoso mensaje de unidad y coordinación trilateral.

Este encuentro informal ocurre en un momento clave para la región, sirviendo como un canal diplomático de alto nivel para estrechar lazos de cooperación de cara a las próximas negociaciones y revisiones del T-MEC.

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