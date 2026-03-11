Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron por unanimidad de los presentes, el dictamen de reforma constitucional con la que se garantiza que el Estado deberá asegurar el acceso pleno al derecho de movilidad para las y los ciudadanos en igualdad, especialmente el servicio a personas con discapacidad y de grupos en situación de vulnerabilidad y a estudiantes de zonas urbanas y rurales.

Lo anterior, fue presentado ante el Pleno por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien detalló que las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, deberán garantizar que todas las unidades que integran el transporte público estén en buen estado.

También, resaltó que se deberá de ofrecer dentro de las mismas, un espacio apropiado y confortable, en óptimas condiciones higiénicas, mecánicas, en emisión de contaminantes y de seguridad. Para este efecto, deberá realizarse un adecuado mantenimiento periódico y dejar de circular cuando dejen de cumplir con los fines establecidos.

Es preciso mencionar, que en atención a lo que dispone el artículo 202 de la Constitución del Estado de Chihuahua, deberá de enviarse copia de la iniciativa, del dictamen y del diario de los debates del Poder Legislativo a los 67 ayuntamientos, para su cómputo de los votos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado.

Además de esto, se aprobó por mayoría de votos, el dictamen que contiene la modificación al decreto 56/2010 I P.O. para corregir el nombre a quien se enajena predio de 30 mil metros cuadrados, es decir, quitar “Sindicato de Salud” y sustituir por “Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud”.

Este documento fue leído por el diputado Ismael Pérez Pavía, miembro de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien mencionó que estas acciones son parte de una corrección administrativa y de técnica dentro del Congreso del Estado para el cumplimiento cabal del proceso de enajenación del inmueble mencionado.

Se señaló que el predio será destinado a una unidad deportiva como espacio de recreación, salud física y convivencia que fortalece el bienestar integral del gremio, que promueve la salud mental y física, y contribuye a la cohesión entre quienes comparten una misma vocación de servicio.

Se detalló que se agrega: “El adquirente utilizará el inmueble: única exclusivamente para la construcción de un centro deportivo y recreativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y así mismo, deberá terminar la obra de construcción en un plazo no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto, de lo contrario, el bien se revertirá al patrimonio del Estado”.