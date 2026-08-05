La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), atiende un hundimiento registrado en el colector de drenaje ubicado sobre la avenida De la Raza, el cual fue ocasionado por el deterioro de la infraestructura sanitaria tras las recientes lluvias registradas en la ciudad.

Los trabajos se llevan a cabo en el cruce de las avenidas De la Raza y Del Charro, donde personal del organismo realiza la reposición del tramo dañado para restablecer las condiciones de la vialidad y garantizar el correcto funcionamiento de la red.

La ingeniera Paola Moreno, Directora de Operación de la JMAS, explicó que, el hundimiento se presentó debido a que el colector había llegado al final de su vida útil, sumado a las lluvias de los últimos días, provocó el colapso de la tubería.

“Se nos presentó un hundimiento en la avenida De la Raza, cruce con avenida Del Charro. Es un colector de 36 pulgadas que colapsó debido al tema de las lluvias que se presentaron en días anteriores. Se van a reemplazar 10 metros lineales de tubería de 36 pulgadas”, detalló.

Asimismo, informó que, la intervención se realiza de manera coordinada con Gas Natural, debido a la presencia de una línea de tres pulgadas en la zona, por lo que, trabajan de forma conjunta para garantizar la seguridad durante el desarrollo de la obra.

Para llevar a cabo la reparación fue necesario cerrar la circulación en el sentido de oriente a poniente sobre la avenida De la Raza, por lo que el tránsito es desviado hacia la avenida Valentín Fuentes para incorporarse posteriormente a la avenida Del Charro. Sin embargo, el carril en sentido de poniente a oriente permanece abierto a la circulación.

En las labores participan cuadrillas operativas apoyadas con maquinaria especializada, entre ella una excavadora tipo oruga, retroexcavadora, dompe y la tubería necesaria para reemplazar el tramo colapsado.

Finalmente, agregó que, una vez concluida la reposición del colector, personal del Departamento de Bacheo realizará la rehabilitación del pavimento para restablecer la vialidad.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que estos trabajos puedan ocasionar y exhorta a los automovilistas a respetar la señalización y utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores.