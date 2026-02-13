La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que durante el periodo comprendido de ayer jueves 12 a este viernes 13 de febrero, atendieron 47 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad.



De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos brindó atención en 34 servicios, mientras que el área de Rescate Municipal intervino en 13 incidentes.



Entre los hechos sobresalientes se encuentra un incendio registrado en un local comercial ubicado en la calle Noche Triste, cruce con Vicente Guerrero, en la Zona Centro.



El siniestro ocurrió en un establecimiento perteneciente al Mercado Reforma, donde fue necesaria la entrada forzada por parte de los elementos operativos para lograr sofocar el fuego y evitar su propagación a otros comercios.



Otro evento relevante fue una intoxicación por monóxido de carbono en un domicilio ubicado en la calle Puerto San Miguel, cruce con Salvarcar, en la colonia El Sauzal.



En el lugar, elementos de la unidad 12 atendieron a un menor de 12 años que presentaba síntomas como dolor de cabeza, vómito y palidez; el paciente se encontraba consciente y orientado y fue trasladado al Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.



Además de ese caso, una mujer de 30 años fue trasladada para recibir atención hospitalaria tras resultar intoxicada por monóxido.



La causa del incidente fue atribuida a un “boiler” de paso que operaba sin ventilación adecuada, lo que generó acumulación del gas en el interior del domicilio.



En cuanto a la ocupación del albergue municipal El Barreal, se reportó la atención de 56 personas, de las cuales 47 son hombres y nueve mujeres.



La Dirección General de Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a revisar periódicamente sus aparatos de calefacción y calentadores de agua, así como a garantizar una ventilación adecuada en los hogares para prevenir accidentes por intoxicación.