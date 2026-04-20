La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, llevó a cabo jornadas de limpieza en dos sectores de la ciudad, atendiendo reportes ciudadanos mediante el despliegue de cuadrillas de trabajo en campo.



En el fraccionamiento Santa Isabel, personal operativo intervino un predio ubicado a espaldas de la zona habitacional, donde vecinos habían reportado la acumulación de residuos, informó Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia.



Informó que en el sitio se detectó la presencia de llantas, escombro y diversos desechos, por lo que se realizaron labores de recolección y retiro de basura.



“Ya iniciamos el procedimiento respecto al propietario del terreno para que atienda su obligación de mantenerlo cerrado o bardeado y estaremos dando constantes vueltas a través de nuestros inspectores para poder detectar a quienes están cometiendo estas infracciones al reglamento”, señaló.



Así mismo, las cuadrillas atendieron un parque ubicado en el fraccionamiento Horizontes del Sur, el cual también presentaban problemas de acumulación de basura y descuido de las áreas verdes.



Durante la jornada, se llevaron a cabo trabajos de limpieza general, retiro de tiliches, llantas y escombro, así como labores de corte y deshierbe.



Solís Kanahan señaló que estas acciones forman parte de la atención permanente que brinda la dependencia a las solicitudes de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.