Ciudad Juárez. – La delegación juarense de taekwondo, en la que se encuentra Emiliano Talavera, que asistió al U. S. Open de Las Vegas, Nevada, logró destacada actuación tras subir al podio en cinco ocasiones.

El U.S. Open Taekwondo Championships 2026, celebrado del 5 al 8 de marzo en Las Vegas, Nevada, es uno de los torneos más grandes a nivel mundial, atrayendo a cientos de competidores de más de 70 países. Aunque el número total final de participantes de todas las categorías no se ha consolidado, el evento atrae a más de 1,700 competidores.

Compiten atletas de élite, campeones mundiales y equipos nacionales, Brasil y México, tuvieron una fuerte presencia en el podio de categorías senior, entre los que destacan los deportistas juarenses.

Los ganadores fueron:

. – Leonardo Ferrer, se llevó el oro en la categoría infantil

. – Darah Ponce, plata en categoría juvenil

. – Emiliano Talavera, con bronce en categoría cadete

. – Iker Fierro, en categoría juvenil

. – Alyson Acosta en categoría juvenil

Darah Ponce y Regina Muñoz por su parte, continuarán con su preparación rumbo a los mundiales de su categoría que se realizarán en los próximos meses.

Con estos resultados, la academia OTTMex de Ciudad Juárez, continúa demostrando su fuerza y nivel competitivo en el circuito internacional de Taekwondo