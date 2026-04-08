La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer martes 7 a este miércoles 8 de abril, elementos del Departamento de Bomberos atendieron 29 servicios, mientras que el personal de Rescate Municipal brindó apoyo en 13 intervenciones, como parte de las acciones operativas realizadas en distintos puntos de la ciudad.



Dentro de las incidencias más relevantes, se reportó un incendio en varios domicilios registrado a las 16:48 horas, en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Villas Santa Hilaria, en la colonia Terranova.



De acuerdo con el informe oficial, el siniestro afectó tres viviendas pertenecientes a distintos propietarios, las cuales estaban construidas en su totalidad con materiales de madera, ubicadas dentro de un predio aproximado de 50 por 20 metros. El fuego consumió por completo las estructuras.



Elementos del Departamento de Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y evitar la propagación a zonas aledañas, logrando controlar la situación.



No se reportaron personas lesionadas, sin embargo, las autoridades confirmaron pérdidas materiales totales en los domicilios afectados.



Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, revisar instalaciones eléctricas y de gas, así como reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al número telefónico de emergencias 911.