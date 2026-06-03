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Ciudad Juárez

Aumenta a 24 la cifra de lesionados tras choque múltiple

by Valeria García
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Después de haberse registrado 15 personas lesionadas en el choque múltiple de este mañana en el cual estuvo involucrado un transporte de personal y un tráiler, Arlin Vargas, vocera de la Coordinación General de Seguridad Vial informó se registraron un total de 24 personas lesionadas.

El percance involucró a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2012, color blanco, el cual cambió de carril abruptamente del carril central al derecho, causando el primer impacto contra el camión. El automóvil saltó el camellón central y chocó contra un camión Kenwrth. Acto seguido, un Nissan Altima no pudo detenerse y terminó por impactar contra el tráiler que ya se encontraban sin movimiento.

Actualmente, se dieron a conocer el listado de las 24 personas lesionadas de manera extraoficial, quienes fueron valoradas por personal médico y trasladadas a distintos hospitales para recibir la atención médica adecuada. Dentro de los afectados se encuentran:

  • Sergio David E.H.
  • Carlos Héctor V.F.
  • Yesenia P.V.
  • Adrián Arturo M.G.
  • Ana María R.C.
  • Dora Elia C.
  • Gladis B.
  • Ancelmo G.N.
  • Manuela A.F.
  • Gloria Elena R.A.
  • María Inés G.A.
  • Gregorio S.C.
  • Mayra A.
  • Abel P.I.
  • Laura Esther M.C
  • Constantino C.N.
  • Jesús Arturo A.
  • Jacquelin G.
  • Nubia D.R.
  • Gabriel S.C.
  • Jesús Adrián D.G.
  • José R.R.
  • Juan Carlos M.J.

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