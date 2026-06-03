El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) concluyó la segunda etapa de equipamiento tecnológico en los planteles Chihuahua I y Chihuahua II, con la entrega de pantallas inteligentes que permitirán fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la comunidad estudiantil.

Durante una ceremonia encabezada por el Director General Estatal, Omar Bazán Flores, ante personal administrativo, docente y estudiantes, se realizó la entrega de esta segunda etapa de equipamiento, con la cual se alcanzó un total de 50 pantallas inteligentes instaladas en ambos planteles, logrando que cada salón de clases cuente con esta herramienta tecnológica de última generación.

Las pantallas inteligentes tienen como objetivo modernizar los espacios educativos, facilitar el acceso a contenidos digitales, promover metodologías de enseñanza más dinámicas e interactivas y fortalecer el desarrollo de competencias tecnológicas entre las y los estudiantes, contribuyendo a una formación académica acorde con las exigencias del entorno profesional actual.

Como parte de este esfuerzo integral de fortalecimiento tecnológico, también se entregaron Access Points para ampliar y mejorar la cobertura de internet en las aulas, así como licencias de software antivirus destinadas a proteger los equipos de cómputo y garantizar un entorno digital más seguro para la comunidad educativa.

Durante su mensaje, el Director General Estatal, Omar Bazán Flores, destacó que la inversión en infraestructura tecnológica representa una apuesta estratégica por la calidad educativa, al dotar a estudiantes y docentes de herramientas que facilitan la innovación, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades digitales indispensables para el futuro.

“Estamos comprometidos con brindar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología es una aliada fundamental para preparar a nuestros jóvenes con las competencias que demanda el sector productivo y la sociedad actual”, señaló.

Asimismo, informó que este proceso de cierre de la segunda etapa de equipamiento tecnológico se estará realizando de manera gradual en los distintos planteles del CONALEP en el estado, con el propósito de garantizar que todas las comunidades educativas cuenten con herramientas tecnológicas que fortalezcan la formación de las y los estudiantes.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la innovación educativa y la transformación digital de sus planteles, impulsando una educación de calidad, incluyente y de vanguardia que permita a las y los jóvenes desarrollar las competencias necesarias para enfrentar con éxito los retos del presente y del futuro.