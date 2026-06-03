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Ciudad Juárez

Destaca Andrea Chávez labor del Banco de Alimentos de Ciudad Juárez

by Valeria García
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La Senadora del partido Morena, Andrea Chávez, destacó la labor que realiza el Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C., organización que brinda apoyo alimentario a más de 53 mil personas a través de una red de 446 puntos de intervención en la ciudad.

Fue a través de su cuenta de Facebook que la senadora del partido Morena dio a conocer que tuvo la oportunidad de vistar las instalaciones y conocer de cerca el trabajo que realiza la asociación civil, cuyo objetivo es combatir la inseguridad alimentaria de las personas vulnerables de Ciudad Juárez y de la región.

Chávez enfatizó la gran labor que hace la asociación al apoyar a más de 53 mil juarenses mediante sus 446 puntos de intervención y los cerca de 2 mil desayunos que preparan diariamente; “son evidencia de que cuando la sociedad se organiza para ayudar a quienes más lo necesitan, el impacto llega muy lejos”, expresó la senadora.

Finalmente, agradeció a la Fundación del Empresario Chihuahuense por su respaldo al proyecto, su visión y voluntad para seguir generando el apoyo adecuado para Ciudad Juárez.

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