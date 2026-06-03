Destaca Andrea Chávez labor del Banco de Alimentos de Ciudad Juárez

La Senadora del partido Morena, Andrea Chávez, destacó la labor que realiza el Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C., organización que brinda apoyo alimentario a más de 53 mil personas a través de una red de 446 puntos de intervención en la ciudad.

Fue a través de su cuenta de Facebook que la senadora del partido Morena dio a conocer que tuvo la oportunidad de vistar las instalaciones y conocer de cerca el trabajo que realiza la asociación civil, cuyo objetivo es combatir la inseguridad alimentaria de las personas vulnerables de Ciudad Juárez y de la región.

Chávez enfatizó la gran labor que hace la asociación al apoyar a más de 53 mil juarenses mediante sus 446 puntos de intervención y los cerca de 2 mil desayunos que preparan diariamente; “son evidencia de que cuando la sociedad se organiza para ayudar a quienes más lo necesitan, el impacto llega muy lejos”, expresó la senadora.

Finalmente, agradeció a la Fundación del Empresario Chihuahuense por su respaldo al proyecto, su visión y voluntad para seguir generando el apoyo adecuado para Ciudad Juárez.