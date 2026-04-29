Autoridades municipales de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe convocaron a una rueda de prensa para manifestar su inconformidad con el Gobierno del Estado, tras señalar obstáculos en la restauración del servicio de transporte en el Valle de Juárez.

El encuentro se llevó a cabo en el Museo Regional del Valle de Juárez, en San Agustín, donde informaron que este día una unidad fue asegurada por inspectores estatales en el eje Juan Gabriel. De acuerdo con los inspectores, la unidad no contaba con autorización para circular en la zona centro, por lo que fue retirada de circulación.

En el ejercicio de comunicación respaldaron al titular de la empresa Star Soluciones, Ramón Sáenz, señalando que el inicio de operaciones representa un avance importante para fortalecer el sistema de transporte en la región. Asimismo, destacó la relevancia de mejorar la conectividad para impulsar el desarrollo regional.

Además, aseguró que cuentan con los permisos necesarios para brindar el servicio de transporte a los habitantes del Valle de Juárez de manera transparente.

La reactivación del transporte representa una respuesta a la demanda de las comunidades del Valle de Juárez, donde diariamente se requiere el traslado hacia la ciudad por cuestiones laborales, educativas y médicas.

La rueda de prensa concluyó con un llamado a las autoridades estatales para trabajar en conjunto en favor de la población y evitar acciones que vulneren el derecho a la movilidad.