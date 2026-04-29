El DIF Municipal continúa fortaleciendo acciones en favor de las infancias. En esta ocasión, se realizó una capacitación dirigida a medios de comunicación con el objetivo de sensibilizar sobre su papel en la garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, reconoció la labor de las y los comunicadores, destacando su importancia como aliados en la promoción de entornos respetuosos y seguros para la niñez y la adolescencia.

“Queremos que tengan las mejores herramientas para que su trabajo sea ético y respaldado jurídicamente; estamos contentos por esta convocatoria porque se les reconoce su trabajo, y creemos que entre todos podemos hacer un mejor trabajo por nuestras adolescencias”, expresó.

La capacitación fue impartida por especialistas de los Centros de Atención Psicológica, quienes abordaron el tema “Narrativas responsables: comunicar desde la perspectiva de niñez y adolescencia”.

Esta es una acción del Eje Transversal Juárez con Presente y Futuro: Protección y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Campaña de Creciendo libres, que anteriormente fue presentada por el Alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y la Presidenta del DIF, Rubí Enríquez.