Los diputados de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado manifestaron hoy su respaldo al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, durante la visita que hizo el edil al Palacio Legislativo, en donde dio a conocer a los medios de comunicación de la capital detalles sobre la deuda fiscal de anteriores administraciones, que se está pagando en la actual.



“Tenemos todo el apoyo de nuestro coordinador Cuauhtémoc Estrada, de nuestro grupo parlamentario, pero creo que es importante dar la cara estar aquí, insistir en que se aprobó un acuerdo donde yo mismo le manifesté al diputado Estrada mi voluntad, no solo de informar, sino de comparecer y explicarles lo que pasó sobre la deuda fiscal”, expresó.



“Lo único que pedimos son dos cosas, que la fecha de la comparecencia no sea de un momento para otro y la otra, que sea una comparecencia a bien regulada con tiempos como debe ser, estamos listos”, dijo.



“Ayer Morena y el Partido del Trabajo insistieron en que se diera la comparecencia y fueron los otros grupos parlamentarios quienes se opusieron, son quienes tiene que responder por que proponen primero algo y luego no lo ejecutan, no soy yo, ni Morena ni el Partido del Trabajo, en todo caso son los que se opusieron”, señaló.



Resaltó que ellos (diputados del PAN) han dado muchas largas porque saben que se tiene la razón, porque se han hecho las cosas bien y van a quedar en evidencia las mentiras que han estado contando.



Comentó que este no es un tema de salpicar a nadie, es un tema de que primero no se debe de estar hablando y calumniando sin ningún elemento, y cuando la persona que se calumnia está dispuesto a dar la cara y a decir lo que pasó exactamente.



El alcalde indicó que este es un tema de informar al pueblo de Chihuahua y que ellos conozcan lo que se está haciendo.



“Vengo a decir lo que ya he dicho en otro momento, en el recinto parlamentario, que estamos listos para debatir los temas que tienen que ver con Ciudad Juárez, particularmente este tema y saludar a mis compañeros de Morena”, detalló.



“El PAN ha querido tergiversar y ha querido manejar la información como que es un tema del Ayuntamiento de Juárez, para que quede la idea que es de nosotros, el auditor superior del Estado dijo lo correcto, que es del 2017 al 2021, este es un tema que se enteró el Estado por nosotros, porque pusimos orden en la casa por eso se pidió el convenio”, indicó.



Anteriormente, el Presidente Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal ha logrado avanzar en la regularización de un adeudo fiscal heredado de administraciones anteriores, el cual ha representado una carga importante para las finanzas públicas en los últimos años.



Dichos pasivos corresponden principalmente a omisiones registradas entre 2017 y 2021, derivadas de fallas en el manejo de nómina y el incumplimiento de obligaciones fiscales, lo que provocó que los impuestos no fueran enterados correctamente ante la autoridad hacendaria.



Como parte de la estrategia de saneamiento financiero, en el 2024 el Municipio cubrió alrededor de 136 millones de pesos por estos adeudos, mientras que en 2025 se pagaron otros 101 millones. Para este 2026, se contempla un monto pendiente de 114 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2021.



Anunció que se gestiona un convenio con la Secretaría de Hacienda, a través del Gobierno del Estado, que permitiría reducir significativamente esta carga, de aprobarse, el Municipio podría pagar únicamente el 25 por ciento del adeudo, es decir, cerca de 28 millones de pesos, mientras que el resto sería cubierto mediante un estímulo fiscal.