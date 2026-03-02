El impulso ciudadano y el trabajo coordinado entre voluntarios y Gobierno Municipal han dando resultados visibles en la recuperación de áreas verdes, indicó el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña.



El funcionario destacó que gracias a las jornadas de voluntariado promovidas desde el inicio de la administración del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se ha logrado avanzar de manera significativa en la rehabilitación del Vivero de El Chamizal y en el mejoramiento de espacios públicos de esta frontera.



Señaló que el Vivero, con una extensión de seis hectáreas, representa una labor de gran magnitud, por lo que la participación y el respaldo de los juarenses han sido fundamentales para fortalecer las acciones que ahí se realizan, a través de un esquema de convocatorias ciudadanas que ha mostrado resultados muy positivos.



A la fecha, se han acumulado más de 6 mil horas de trabajo voluntario, con la participación de ciudadanos, empresas, asociaciones civiles y consejos vecinales.



“Eso nos ha permitido recuperar la producción arbórea dentro del Gobierno Municipal; además de esto, hemos llevado a cabo algunas jornadas en algunos parques importantes de la ciudad y es algo muy importante, sobre todo por el trabajo que brinda la ciudadanía, pero sobre todo porque toda esa gente que viene a trabajar se da cuenta de lo importante que es llevar a cabo la producción de árboles”, señaló.



Comentó que en muchas ocasiones, cuando algo se obtiene sin costo no siempre se le da el valor ni el cuidado que merece; sin embargo, cuando las personas acuden al vivero y observan el trabajo que implica, como palear, mover tierra y realizar trasplantes, tareas fundamentales para el desarrollo de las plantas, toman mayor conciencia del esfuerzo invertido y en consecuencia, las cuidan, valoran y preservan mejor.



El director de Parques y Jardines destacó también la participación de los niños en las jornadas realizadas en el Vivero, un espacio seguro donde pueden realizar tareas sencillas, promoviendo la educación ambiental desde temprana edad, especialmente en una ciudad con condiciones climáticas complejas.



El funcionario adelantó que continuarán las convocatorias, particularmente en fechas como el Día Mundial del Árbol y el Día Mundial del Medio Ambiente, además de las jornadas de limpieza que se realizan en distintos sectores de Juárez, con el objetivo de seguir fortaleciendo la conciencia ciudadana y mejorar la condición ambiental del municipio.