La Dirección General de Protección Civil reconoció la trayectoria del bombero Juan Viezcas Torres, quien este día concluyó 22 años de servicio en el Departamento de Bomberos al alcanzar su jubilación, tras una carrera marcada por el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio hacia la comunidad juarense.



Como parte de la ceremonia de despedida, se llevó a cabo su último pase de lista, un acto lleno de emotividad en el que compañeros de la corporación le expresaron su reconocimiento y agradecimiento por más de dos décadas de entrega en la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía.



Al concluir el acto protocolario, Juan Viezcas Torres fue acompañado por sus compañeros hasta su domicilio, donde familiares y amigos lo recibieron con entusiasmo para felicitarlo y celebrar el inicio de esta nueva etapa de su vida, en un ambiente de orgullo, cariño y gratitud.



La Dirección General de Protección Civil destacó que la jubilación del bombero representa no solo el cierre de una etapa laboral, sino el reconocimiento a una historia de esfuerzo, sacrificio y dedicación al servicio público.



La dependencia agradeció la labor desempeñada por Juan Viezcas Torres durante sus 22 años de servicio y le deseó éxito, salud y felicidad en esta nueva etapa, reconociendo el legado que deja dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.