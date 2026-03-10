Este año se registrará un avance importante en las obras correspondientes al Presupuesto Participativo, luego de la alta participación ciudadana que se ha presentado en las últimas ediciones del programa, aseguró el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, durante su rueda de prensa semanal.



El alcalde señaló que actualmente existen proyectos que se encuentran en proceso y otros más que están por inaugurarse, como parte de las propuestas que fueron votadas por la ciudadanía el año pasado.



Comentó que próximamente también se darán a conocer obras adicionales que fueron propuestas en el ejercicio del 2025 y que, aunque no resultaron ganadoras, obtuvieron un número considerable de votos por parte de la población.



Explicó que ante la gran cantidad de proyectos pendientes por ejecutar y el alto nivel de participación ciudadana, realizar un nuevo proceso de votación este año resultaría innecesario, ya que se cuenta con suficientes propuestas respaldadas por la comunidad.



Indicó que en el ejercicio de 2024 participaron alrededor de 95 mil personas, mientras que en el proceso realizado en 2025 la cifra aumentó a 180 mil votantes, lo que refleja el creciente interés de la ciudadanía por decidir sobre las obras en sus comunidades.



El alcalde aclaró que el programa de Presupuesto Participativo no se detendrá, sino que se continuará avanzando en la ejecución de los proyectos ya aprobados, con la expectativa de concluir durante este año las obras correspondientes al proceso de 2025.



Agregó que una vez que se tenga un avance significativo en estas obras, se realizará una nueva

convocatoria para el ejercicio correspondiente al 2027, con el objetivo de que la ciudadanía continúe participando en la toma de decisiones sobre proyectos para la ciudad.



En cuanto a otras obras de gran escala que se proyectan para la ciudad, Pérez Cuéllar comentó que el municipio ya cuenta con recursos para ejecutar distintos proyectos de infraestructura.



Entre ellos mencionó una obra de drenaje pluvial en la calle Tapioca, así como la construcción de un puente en el cruce de bulevar Zaragoza y Eje Vial Juan Gabriel, además de otro cruce elevado en la intersección de Tomás Fernández y Juan Pablo II.



Señaló que en este último punto se revisará la coordinación con el Gobierno del Estado, luego de que la gobernadora anunciara la posibilidad de desarrollar un proyecto en la misma zona, con el objetivo de analizar los detalles y, en su caso, permitir que el municipio destine recursos a otra obra que beneficie a la ciudad.