La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, inició labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad, luego de las actividades realizadas el domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los trabajos comenzaron de manera paulatina en las zonas donde se registró mayor presencia de pintas y expresiones durante la jornada.



El funcionario reconoció las distintas actividades realizadas durante el día, como pláticas, conferencias y marchas, y destacó la importancia de continuar promoviendo el respeto a los derechos de las mujeres.



“Se hace la libre expresión de las ideas, entonces estamos ya trabajando de manera paulatina para poder ir cubriendo todos y cada uno de los puntos”, expresó.



Indicó que las labores de limpieza se concentran principalmente en Paseo Triunfo de la República, el Monumento a Benito Juárez, el túnel de la avenida 16 de Septiembre y algunos tramos de la avenida Juárez.



Para la limpieza de muros y superficies se emplean distintos métodos, dependiendo del tipo de material. En superficies como granito o banquetas se realiza lavado especializado; en otros casos se aplicará pintura para cubrir las pintas. También se utiliza una mezcla conocida como “chalpaque”, destinada a cubrir superficies con menor impacto.



Solís Kanahan señaló que hasta el momento no se han detectado daños mayores a la infraestructura urbana, ya que la mayoría de las intervenciones corresponden a pintas.



Asimismo, comentó que en el perímetro del Monumento a Benito Juárez permanece una cantidad considerable de cartulinas y mantas colocadas durante la jornada. Estas permanecerán algunos días más y serán retiradas gradualmente conforme se desprendan por efecto del viento.



El funcionario estimó que los trabajos de limpieza podrían concluir entre jueves y viernes de esta semana.