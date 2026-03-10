Como parte de las jornadas de limpieza del programa Juárez Amanece Limpio que se realizó en 10 colonias de Juárez, se logró retirar más de 3 mil toneladas de residuos, dio a conocer el titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan.



Durante la conferencia de prensa semanal que ofrece el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el funcionario, en compañía de la titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que como resultado de los trabajos realizados, se retiraron mil 425 toneladas de basura y hierba, 2 mil 280 de escombro, 94 de tierra de arrastre y 192 toneladas de tiliches, además de 4 mil 423 llantas.



Comentó que en las acciones participó personal de distintas dependencias municipales, en coordinación con vecinos de los distintos sectores, quienes trabajaron de manera coordinada en labores de limpieza, retiro de desechos y rehabilitación de espacios.



Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en cuatro diques, se intervinieron siete arroyos, se limpiaron cuatro parques y se rehabilitaron dos canchas deportivas y un monumento.



Como parte del operativo también se instalaron cinco Puntos Limpios que dieron servicio a la ciudadanía hasta el pasado jueves, permitiendo a los vecinos disponer de residuos de gran volumen de manera adecuada.



Dijo que de las colonias intervenidas, las que registraron mayor cantidad de residuos fueron la Luis Echeverría, seguida de Palo Chino y Lomas de Morelos.



Solís Kanahan indicó que estas acciones se realizaron con el objetivo de fortalecer el trabajo cercano con la ciudadanía, promoviendo la participación de vecinos y estudiantes para mejorar las condiciones de los espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.



Anunció que el próximo sábado 14 de marzo continuarán los trabajos en otras 10 colonias de Juárez.



María Antonieta Mendoza Mendoza, coordinadora de Atención Ciudadana, expresó que este es un esfuerzo conjunto que se realiza a través del programa Juárez Amanece Limpio, una iniciativa que demuestra que cuando Gobierno y ciudadanía trabajan juntos se pueden transformar las colonias.



Comentó que las colonias que se intervinieron el pasado 28 de febrero por parte de empleados municipales fueron la López Mateos, Emiliano Zapata, Santa María, Libertad, Lomas de Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Palo Chino, Luis Echeverría, Zona Centro y Los Ojitos.



“Por parte del Gobierno Municipal acudieron 587 servidores públicos, 295 vecinos de ocho comités, cuatro escuelas, 70 integrantes de la organización civil, 150 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 160 elementos del Ejército Nacional, sumando mil 310 personas que participaron activamente en este programa”, detalló.



“Los invitamos este próximo sábado 14 de marzo a partir de las 8:00 de la mañana en el arranque del programa Juárez Amanece Limpio en la colonia División del Norte”, señaló.



Agregó que se va a llevar a cabo la limpieza por parte de empleados municipales y vecinos en las colonias: Rincón del Solar, División del Norte, El Vergel, Villa Colonial, Andrés Figueroa, Tierra y Libertad, Las Huertas, Pancho Villa, Praderas del Pacífico y 5 de Mayo.



Asimismo la funcionaria informó que el programa Atención a las Causas se va a realizar también el sábado 14 de marzo en la colonia Revolución Mexicana, donde las dependencias municipales llevarán sus servicios a los vecinos del sector.