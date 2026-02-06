La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los menores de edad de iniciales J. D. H. S., y H. M. C. R., por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y violación sexual, cometidos en Ciudad Juárez.

Con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se acreditó la posible participación de los menores de edad imputados, en hechos cometidos al interior de un domicilio de la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con la investigación ministerial, los menores de edad imputados, junto con diversas personas, mantuvieron en cautiverio a tres víctimas desde el día 09 de enero al 02 de febrero del año en curso, asimismo, que agredieron sexualmente a una de las víctimas.

Hechos por los que los imputados fueron detenidos en los términos de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, consideró los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público para resolver la situación jurídica de los imputados.