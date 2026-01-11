Inicio » Deja serie de tiroteos seis muertos en West Point, Mississippi; hay un detenido
InternacionalPortada

Deja serie de tiroteos seis muertos en West Point, Mississippi; hay un detenido

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Una persona se encuentra bajo custodia policial el sábado tras el asesinato de seis personas en una serie de tiroteos relacionados en el este de Mississippi, informaron las autoridades.

El jefe policial del condado Clay, Eddie Scott, afirmó en una publicación de Facebook que “múltiples vidas inocentes” se perdieron “debido a la violencia” en la ciudad de West Point, cerca de la frontera con Alabama.

El jefe de policía comentó a WTVA que seis personas fueron asesinadas en tres ubicaciones distintas.

Un sospechoso estaba bajo custodia y no había amenaza para la comunidad, escribió Scott en Facebook.

banner

“Les pido que incluyan a nuestras víctimas y sus familias en sus oraciones. Las fuerzas del orden están ocupadas investigando y proporcionarán una actualización tan pronto como sea posible”, manifestó.

La jefatura de la policía no proporcionó más detalles temprano el sábado, pero planea realizar una conferencia de prensa por la mañana.

Milenio

You Might Also Like

You may also like

Muere niña atropellada en la calle valle del Sol

Continúa vigente alerta por bajas temperaturas en la ciudad

Muere un masculino y al menos una docena de cerdos al registrarse...

Tenia tres días en libertad y lo vuelven a detener por realizar...

Garantizan ganaderos tránsito de ganado a EU sin riesgo de portar la...

Llaman a parejas juarenses a formar parte de los matrimonios colectivos 2026