Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, atendieron de manera oportuna el reporte de un incendio registrado en un lote baldío de la colonia Educación, mismo que fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cuando a través del número de emergencia 911 se recibió un reporte ciudadano alertando sobre una cortina de humo en un terreno ubicado en las calles Panamericana y Rodolfo Fierro, en la parte trasera de un establecimiento conocido como “Yonke”.

Al llegar al lugar los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien manifestó haber observado a un sujeto desconocido que, presuntamente, prendió fuego a un cúmulo de maleza, basura y llantas para después huir del lugar corriendo con rumbo desconocido.

De inmediato, los agentes comenzaron con las labores de contención del siniestro en tanto arribaban elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, utilizando contenedores con agua para trasladar el líquido, así como palas para arrojar tierra sobre las llamas, logrando con estas acciones contener el avance del fuego.

Dichas acciones riesgos mayores para los vecinos del sector, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier acto sospechoso o ilícito a la línea de emergencia 911.