En un esfuerzo por contener la propagación del virus del sarampión, las autoridades sanitarias de Chiapas emitieron una alerta que obliga a la cancelación de eventos masivos en diversos municipios del estado.

Esta medida preventiva, impulsada por la Secretaría de Salud estatal, busca proteger especialmente a la población infantil y reducir la velocidad de transmisión comunitaria ante el reciente repunte de casos.

La restricción entró en vigor para la temporada invernal 2025–2026, específicamente del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, con la posibilidad de extenderse si la circulación del virus persiste.

Entre las actividades suspendidas de forma oficial se encuentran posadas, ferias, desfiles, partidos deportivos y cualquier otra concentración pública.

Hasta el corte del 19 de diciembre del 2025, México registra más de 5 mil 800 casos confirmados, de los cuales 64 corresponden a Chiapas, posicionando a la entidad en el sexto lugar nacional por incidencia.

Además, las autoridades mantienen bajo observación 201 casos sospechosos que están siendo analizados actualmente.

La transmisión activa del virus se ha detectado en 15 municipios clave, siendo estos los más afectados hasta el momento:

Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán y Larráinzar.

San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán.

Ayuntamientos como el de Cacahoatán fue de los primeros en acatar estas disposiciones obligatorias, sumándose a otros municipios como Tapachula, Tuxtla Chico, Palenque y Tecpatán, que también han restringido sus actividades masivas para colaborar con el Plan de Respuesta Rápida.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotitas de saliva al toser o estornudar.

Las autoridades enfatizan que la vacunación es la herramienta principal y más efectiva de prevención. Para mantenerse protegido, se recomienda seguir estas acciones:

Esquema de vacunación: Es vital contar con la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas en la infancia. Para adolescentes y adultos que no tengan su esquema completo, se aplica la vacuna doble viral (SR).

Población objetivo: Deben vacunarse niños de 6 meses a 9 años, así como personas de entre 10 y 49 años que no tengan certeza de haber recibido sus dosis.

Vigilancia de síntomas: Estar atentos a señales como fiebre, congestión nasal, ojos irritados y erupciones en la piel que inician en la cara y se extienden al resto del cuerpo.

Revisión de documentos: Se exhorta a la población a revisar su Cartilla Nacional de Salud y acudir a los puestos de vacunación instalados en plazas y parques públicos o a su centro de salud más cercano.

Para entender la situación actual, podemos pensar en el virus como una chispa en un bosque seco; la cancelación de eventos actúa como un cortafuegos que impide que esa chispa salte de un árbol a otro, mientras que la vacuna es la lluvia que empapa el terreno, evitando que el fuego logre encenderse.

Telediario