La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) informa a los usuarios que el próximo 24 de diciembre y 31 de diciembre, únicamente estará brindando servicio el Centro de Atención Sanders ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Avenida Sanders en un horario de 8 am a 2 pm donde los usuarios podrán realizar sus trámites.

Los Centros de Atención Salvárcar, Independencia, Continental y Parajes de Oriente permanecerán cerrados.

Además, los próximos días 25 de diciembre y 01 de enero permanecerán cerrados todos los centros de atención.

La J+ recuerda a la ciudadanía que, existen medios alternos para realizar pagos del servicio, como: la página www.jmasjuarez.gob.mx, la aplicación móvil de la J+, cajeros en plazas comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia.

Este organismo agradece la comprensión de los usuarios y los invita a utilizar las opciones disponibles para realizar sus trámites y pagos de manera oportuna.