Inicio » Estos serán los días y horarios en los que atenderá la J+ en época decembrina
Portada

Estos serán los días y horarios en los que atenderá la J+ en época decembrina

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) informa a los usuarios que el próximo 24 de diciembre y 31 de diciembre, únicamente estará brindando servicio el Centro de Atención Sanders ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Avenida Sanders en un horario de 8 am a 2 pm donde los usuarios podrán realizar sus trámites.

Los Centros de Atención Salvárcar, Independencia, Continental y Parajes de Oriente permanecerán cerrados.

Además, los próximos días 25 de diciembre y 01 de enero permanecerán cerrados todos los centros de atención.

La J+ recuerda a la ciudadanía que, existen medios alternos para realizar pagos del servicio, como: la página www.jmasjuarez.gob.mx, la aplicación móvil de la J+, cajeros en plazas comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia.

banner

Este organismo agradece la comprensión de los usuarios y los invita a utilizar las opciones disponibles para realizar sus trámites y pagos de manera oportuna.

You Might Also Like

You may also like

Reacciona Sheinbaum al ser una de las mejores líderes mundiales: “muy satisfecha”

Continuarán hasta el miércoles labores de pavimentación de la Gómez Morín por...

Reciben 548 estudiantes juarenses beca económica

Activan operativo “Auxilio Carretero Ruta Paisano 2025”

Familias acampan por un regalo de Santa Bombero

Madres resisten frío y críticas por un regalo de Navidad

Juárez noticias All Right Reserved.