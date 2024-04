Busca diputada Jael cárcel a familiares y amigos que encubran a feminicidas

Mediante una reforma al Código Penal del Estado, Jael Argüelles Díaz, diputada de Morena, busca castigar con cárcel a padres, hijos, parejas o amigos que encubran a un feminicida, a través de la llamada «Ley Monse».

Actualmente Chihuahua excusa de castigo a los familiares que encubren a los feminicidas, a pesar de que estos les faciliten un escondite o les ayuden a evadir la justicia, lo que explica los alarmantes índices de impunidad.

Es por ello, que la congresista propuso reformar el artículo 317 del Código Penal del Estado, para que, en el caso de la responsabilidad por el delito de feminicidio u homicidio, no apliquen las excusas absolutorias referidas en el primer párrafo y que estas personas, como los padres o madres, sean responsables en estos casos por encubrir a los agresores. Disposición que se encuentra ya contemplada en el Código Penal Federal mediante una reforma publicada el 25 de abril de 2023.

“La violencia contra las mujeres no encuentra límites. No hay un límite en los golpes, los gritos, las degradaciones, las mutilaciones y los chantajes, los agresores no encuentran límites en los llantos y la indefensión de las mujeres víctimas de la violencia y el extremo, la violencia feminicida, va en incremento”, advirtió la Argüelles Díaz.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se han registrado a nivel nacional 184 feminicidios, en Chihuahua se han registrado 9, ocupando el 7° lugar en el país, en 2023 se registraron 47 feminicidios y se ocupó el 4° lugar, sin embargo, estos datos hay que analizarlos respecto a la población, ya que históricamente, el Estado de Chihuahua tiene una alta tasa de feminicidios por habitantes. Juárez continúa siendo una ciudad peligrosa para las mujeres, en donde la violencia es constante y el registro de feminicidios no ha disminuido.

“Esta estadística es cuestionada por la sociedad civil, ya que para el registro de la muerte violenta de una mujer, bajo la categoría de feminicidio, requiere la aparición de circunstancias como la relación entre el agresor y la víctima, violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, entre otras, características que en ocasiones son difíciles de comprobar y que ocultan la misoginia detrás de las muertes violentas de mujeres; éstas mismas que se consideran en el delito de feminicidio contenido en el Código Penal para el Estado de Chihuahua en el artículo 126 bis, último estado del país en tipificar esta conducta”, afirmó.

Cabe recordar que la «Ley Monse» nace a raíz del feminicidio de Monserrat Bendimes, estudiante veracruzana de 20 años, quien en abril de 2021 fue asesinada por su novio Marlon; el presunto agresor fue ayudado por sus propios padres para evadir la justicia, después de más de un año prófugo de la justicia, las autoridades lo detuvieron y se encuentra vinculado a proceso sin información pública sobre alguna sentencia.