Vecinos del fraccionamiento Villas de Alcalá fueron atendidos por cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, ante un fuerte brote de aguas negras, en varias calles de esta zona habitacional a consecuencia de un taponamiento en la red de drenaje

El ingeniero Ismael Corona, jefe del distrito cuatro de Alcantarillado de la J+, informó que desde el pasado sábado se realizan trabajos de bombeo para extraer las aguas negras, que han complicado la movilidad de las familias, se utilizan también equipos de inyección y succión (vactor), para limpiar las líneas de alcantarillado.

“Tenemos trabajando aquí desde el sábado, resolviendo un brote de aguas negras, hemos estado sacando lamentablemente lo mismo que en otras ocasiones; garras, basura, llantas y escombros, ya llevamos mucho avance apoyado por dos equipos vactors y un equipo de bombeo, cuadrillas de personal. Nos estamos apoyando de un dique para extraer las aguas negras acumulada en las calles”, señaló.

Este severo problema, es recurrente en aquella área de la ciudad, y es a consecuencia de basura, llantas, escombros que son arrojados a las alcantarillas, por vecinos del sector.

Cabe destacar, que hace un mes se limpió un dique de captación de agua, sin embargo, nuevamente los habitantes del sector lo utilizaron como basurero nuevamente, depositando colchones viejos, llantas, escombros y toneladas de basura.

La J+ hace un insistente llamado a la ciudadanía, para no arrojar basura al drenaje ni abrir las tapas de alcantarillado, las labores continuarán este miércoles y jueves para el desazolve.