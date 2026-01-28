martes, enero 27, 2026
Portada

Buscan impulsar SEECH y Tecmilenio profesionalización del talento educativo; firman convenio

Los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y Tecmilenio firmaron un convenio de colaboración que permitirá el acceso a becas económicas desde nivel preparatoria a posgrado, y está dirigido a estudiantes y al personal educativo.

El acuerdo establece un plan de beneficios enfocado en la profesionalización, facilita el acceso a programas académicos en la modalidad presencial, y en línea, con descuentos que varían de acuerdo con el nivel educativo y el promedio académico.

Además, amplía las oportunidades de formación académica, el fortalecimiento de competencias y habilidades para el desarrollo profesional, e impulsa la colaboración entre instituciones educativas.

Incluye un beneficio especial para colaboradores del organismo educativo, que podrán acceder a un descuento del 30 por ciento en programas de nivel profesional. La vigencia del convenio será de dos años, con revisiones semestrales para evaluar su impacto y continuidad.

El convenio fue rubricado por la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez; y el director de Tecmilenio Campus Chihuahua, Homero Gutiérrez Bustillos. Como testigo de honor participó el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez.

Gutiérrez dijo que la firma de este acuerdo representa mucho más que un documento, ya que simboliza un compromiso compartido con la educación, el talento y el futuro de las y los estudiantes.

Añadió que invertir en la preparación académica de estudiantes y del personal educativo es invertir en el desarrollo del estado, ya que cada beca y oportunidad de profesionalización, se traduce en una mayor competitividad, y en una sociedad más justa y preparada.

La directora general de SEECH resaltó esta alianza con Tecmilenio contribuirá a la profesionalización del personal administrativo y docente, para que imparta clases de una mejor manera, con mayores recursos y herramientas.

El director de Tecmilenio dijo que actualmente la institución cuenta con campus en Chihuahua y Ciudad Juárez, y que más del 83 por ciento del alumnado, desde preparatoria hasta posgrado, cuenta con algún tipo de beca.

