Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron con una orden de aprehensión a Justino B. B., quien se encontraba prófugo por el delito de homicidio simple, cometido a un masculino, en el estado de Guanajuato.

En una acción de colaboración con la Fiscalía de Guanajuato, se logró su captura en el cruce de las calles Hermanos Escobar y Abraham Lincoln, de la colonia La Playa, en Ciudad Juárez.

La mencionada persona era buscada por hechos delictivos ocurridos el 13 de diciembre del 2021, en los cuales falleció Gabriel V. G., por heridas causadas a golpes y con un arma punzo penetrante.

Fue trasladado para ser puesto a disposición del Juez de Control en Materia Penal en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para ser llevado a la audiencia en donde el agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.