Asesinan al ambientalista Roberto Chávez en Villa Madero, Michoacán

El ambientalista Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental del Sangarro, fue asesinado la noche del domingo en la comunidad de El Sangarro, perteneciente a Villa Madero, dentro del estado de Michoacán. El defensor del medio ambiente, de alrededor de 60 años, fue atacado a balazos mientras regresaba a su hogar tras cenar con su familia.

El crimen ocurrió cerca de las 22:00 horas, en una brecha que conecta la zona conocida como El Terrenate con la comunidad de Etúcuaro. Habitantes del lugar alertaron a las autoridades después de encontrar el cuerpo sin vida del activista, quien presentaba impactos de arma de fuego, principalmente en la cabeza.

Chávez había manifestado en meses recientes que recibía amenazas relacionadas con su labor de vigilancia y protección de los recursos naturales en la región, donde la tala clandestina y los conflictos por el uso del suelo han generado tensiones constantes. Incluso tenía previsto presentar una denuncia formal esta semana ante la Fiscalía estatal, según informaron sus allegados.

Colectivos y defensores ambientales lamentaron el asesinato y recordaron que no es el primer ataque contra quienes protegen los bosques de la zona. En noviembre pasado, otro ambientalista, Javier Gómez, también fue víctima de un atentado que hasta ahora permanece sin resolverse.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y envió peritos a la zona para recabar indicios que permitan identificar a los responsables. Mientras tanto, organizaciones civiles exigieron justicia y mayor protección para quienes realizan labores de defensa ambiental en Michoacán, un estado donde la presión del crimen organizado y los conflictos por los recursos naturales continúan elevando el nivel de riesgo para las comunidades.