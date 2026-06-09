Ciudad Juárez. – El joven juarense Emiliano Talavera conquistó el 1er lugar en la categoría Cadete -33 kg durante el Torneo Regional Amateur Athletic Union (AAU) de Arizona.

El primer lugar del joven juarense es resultado de su talento, disciplina y gran nivel competitivo.

Emiliano Talavera, ahora se prepara para representar a la frontera en el AAU Taekwondo National Championships 2026, que se celebrará del 28 de junio al 4 de julio en Florida, uno de los eventos más importantes de Estados Unidos.

Con esfuerzo, dedicación y el respaldo de sus patrocinadores EMOTION GYM, Emiliano continúa poniendo en alto el nombre de Ciudad Juárez.

¡Mucho éxito en el nacional, campeón!