La Secretaría de Salud del Estado informó que en Chihuahua no existe brote activo de sarampión, rickettsia ni tuberculosis, y que el comportamiento epidemiológico de estas enfermedades se mantiene estable bajo supervisión constante.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, y Leticia Ruiz González, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, detallaron que el Estado mantiene un monitoreo continuo, el rastreo de contactos y lineamientos de actuación inmediata ante cualquier caso sospechoso.

Precisaron que la vacuna contra el sarampión está disponible en las unidades médicas del sector público y existe abasto suficiente en todo el territorio estatal.

Deben aplicársela las personas de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo o comprobable. Los menores continúan con su esquema regular de vacunación y quienes ya cuentan con dos dosis no requieren refuerzos adicionales.