Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, realizaron la detención de Kevin Uriel C. C. y Elvis Guillermo F. R. por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo a casa comercial con lujo de violencia.

La intervención se originó luego de que se recibiera un llamado al número de emergencia 911, en el que se reportó un robo con violencia en un establecimiento comercial ubicado en el cruce de las calles Dromedario y Espinas, en la colona Colinas de Juárez.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que momentos antes ingresaron dos masculinos portando armas de fuego, con las cuales la amenazaron para exigirle el dinero de la caja registradora y posteriormente huir a bordo de una motocicleta de la marca Vento 190 en color amarillo con negro, modelo 2023.

Con las características proporcionadas, se logró ubicar a dos sujetos que coincidían con la descripción circulando por el cruce de las calles Gustavo Bazán y Lorenzo García, quienes, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a exceso de velocidad, ignorando las indicaciones audibles y visibles de los agentes, incorporándose en sentido contrario sobre la avenida Tecnológico.

Fue hasta el cruce de la avenida Tecnológico y Santos Dumont, en la colonia Educación, donde los tripulantes de la motocicleta perdieron el control y se impactaron contra un poste de alumbrado público, resultando con diversas lesiones, lo que permitió su aseguramiento.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Uriel C. C. de 21 años, y Elvis Guillermo F. R. de 18 años, a quienes se les localizaron dos armas de postas entre sus pertenencias, por lo que al ser plenamente reconocidos por la quejosa como los presuntos responsables del robo, se procedió con su arresto.

Debido a las lesiones ocasionadas por la caída, ambos masculinos fueron valorados por personal paramédico quienes arribaron al lugar de los hechos.