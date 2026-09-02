Ciudad Juárez.- El representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, autorizó la instalación de un módulo en el Parque Central para recabar firmas a favor de la revocación de mandato del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, este martes, donde se realizaron actividades para invitar a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa.

En el lugar, integrantes del movimiento abordaron a personas que transitaban por el Parque Central para explicarles el objetivo de la recolección de firmas y solicitar su respaldo; sin embargo, no todos los ciudadanos aceptaron participar y algunos rechazaron la invitación al conocer que se trataba de una acción contra el alcalde con licencia.

La presencia del módulo también abrió cuestionamientos sobre el uso de un espacio público para una actividad que sus promotores presentan como un ejercicio de participación ciudadana, particularmente por la autorización otorgada por el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz Villegas.

A esto se suma la participación del empresario Jesús Salais, quien ha promovido esta iniciativa y recientemente hizo públicas sus intenciones de buscar la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.

Este hecho ha generado comentarios entre ciudadanos y distintos sectores, ya que mientras la revocación se plantea como una propuesta ciudadana, el principal promovente también ha expresado su interés por competir por el mismo cargo en una próxima elección.

La jornada de recolección de firmas también se llevó a cabo en otros puntos de la ciudad. En el Centro de Ciudad Juárez, otro grupo de personas instaló un punto con el mismo propósito, buscando que los ciudadanos conozcan la propuesta y decidan libremente si desean respaldarla.