Durante la noche del miércoles 22 de abril, un semáforo defectuoso generó momentos de incertidumbre en uno de los cruces más transitados de Ciudad Juárez, luego de presentar una falla que pudo haber terminado en tragedia.

De acuerdo con un video enviado por un lector de juareznoticias.com, el incidente ocurrió en la intersección del bulevar Zaragoza y avenida Tecnológico, donde el sistema de señalización comenzó a comportarse de manera errática durante aproximadamente una hora.

Las imágenes muestran cómo la luz verde del bulevar Zaragoza permanecía encendida incluso cuando el semáforo marcaba rojo, provocando una peligrosa contradicción visual para los conductores. Esta falla derivó en momentos de confusión, ya que en ciertos lapsos ambos sentidos parecían tener el paso libre, elevando considerablemente el riesgo de un accidente.

A pesar del evidente peligro, el lector señaló que varios automovilistas continuaban su marcha con precaución, pero sin que aparentemente alguien más reportara la anomalía, a pesar de ser conscientes del riesgo latente de una colisión grave.

Tras documentar la situación, el ciudadano decidió actuar y realizó una llamada al número de emergencias 911 para alertar sobre la falla. Según su testimonio, la respuesta fue inmediata: en cuestión de cinco minutos, el problema fue atendido y el semáforo volvió a operar con normalidad, evitando así una posible desgracia.

El lector expresó su sorpresa ante la falta de reportes previos, cuestionando por qué, pese al peligro evidente, nadie había tomado la iniciativa de denunciar una situación que pudo haber tenido consecuencias fatales.