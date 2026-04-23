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Conectará la JMAS a fraccionamiento del Ejido Zaragoza a la red general de agua potable

by EditorJRZ
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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará este próximo viernes 24 de abril, la conexión a la red general de agua potable al fraccionamiento San Ángel 5, ubicado en avenida Acacias, Ejido Zaragoza.

Estos trabajos se realizarán en un horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde sobre la av. Acacias ocupando el carril derecho en sentido de sur a norte debido al uso de maquinaria especializada.

Además, por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en los fraccionamientos San Ángel 1, 2, 3 ,4 y zonas aledañas.

La JMAS pide a los vecinos de las zonas mencionadas, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.

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