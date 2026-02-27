La Fiscalía de Distrito Zona Occidente y personal del Ejército Mexicano llevaron a cabo la destrucción de 231 kilogramos de droga que fueron asegurados en distintas acciones contra el narcomenudeo en la ciudad de Cuauhtémoc.

La ceremonia de incineración de enervantes se llevó a cabo este jueves 26 de febrero del 2026 en las instalaciones del 2º Batallón de Infantería en el marco de las actividades del mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que lo destruido en las instalaciones militares corresponde a diversos aseguramientos en la ciudad dentro de los trabajos permanentes contra el narcomenudeo.

Dijo que la droga asegurada en las calles, llevó también a la detención de decenas de personas y la integración de carpetas de investigación, pero “lo más importante es que estas sustancias no lleguen a las nuevas generaciones.”

Indicó que el total de lo destruido son 231 kilogramos de enervantes entre lo que se encuentran 217 kilos de mariguana, 12 kilos de cristal, así como dos kilos de cocaína todo lo cual fue certificado por peritos especializados.