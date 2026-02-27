Nuevos hallazgos en el Templo Mayor revelan una ceremonia colosal en tiempos de Motecuhzoma Ilhuicamina

El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer nuevos avances del Proyecto Templo Mayor que aportan información valiosa sobre una ceremonia de gran magnitud realizada durante el gobierno de Motecuhzoma Ilhuicamina, uno de los gobernantes más influyentes de Tenochtitlan en el siglo XV.

Los arqueólogos informaron que tres depósitos rituales localizados en la zona dentificados como ofrendas 186, 187 y 189 presentan características comunes y corresponden a una misma etapa constructiva del recinto sagrado mexica. Esto sugiere que fueron colocados durante un mismo acto ceremonial, posiblemente uno de los más elaborados de su tiempo.

En estas ofrendas se recuperaron 83 figurillas de piedra verde asociadas al estilo Mezcala, procedentes del actual estado de Guerrero. Investigadores del proyecto explicaron que este tipo de piezas habría llegado a la capital mexica como parte del botín de guerra obtenido durante las campañas militares encabezadas por Motecuhzoma Ilhuicamina. La cantidad hallada en un solo conjunto es inusual y destaca la importancia del ritual.

Además de las esculturas, los depósitos contenían objetos marinos como caracoles y conchas provenientes de regiones lejanas, así como elementos ornamentales que requieren un proceso de conservación especializado por su fragilidad. Las piezas fueron extraídas de la plataforma decorada del Huei Teocalli, en el corazón del Templo Mayor, donde fueron colocadas en una misma fase arquitectónica.

Los especialistas subrayaron que la diversidad de materiales, la procedencia de los objetos y el peso de algunas de las esculturas que alcanzan desde cientos hasta miles de kilogramos, señalan que la ceremonia implicó una organización logística considerable. También señalaron que estos hallazgos ayudan a comprender mejor la complejidad religiosa y política del periodo en el que se realizó, una etapa marcada por la expansión del dominio mexica.

Las piezas recuperadas se encuentran en laboratorios del INAH para su conservación y análisis, y se prevé que en el futuro puedan formar parte de una exposición que permita al público apreciar el alcance simbólico y ritual de estos descubrimientos en la antigua Tenochtitlan.