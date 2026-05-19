En corazón de la Sierra Tarahumara, se alista para vivir una de las competencias más emocionantes del ciclismo de montaña en México: el Reto Rarámuri 2026, que se llevará a cabo el próximo 6 de junio con recorridos de 35, 43 y 86 kilómetros en la emblemática Ruta del Toro, y la especial Ruta Infantil.

El presidente municipal, José Miguel Yáñez Ronquillo, encabezó la presentación en la que destacó que esta competencia representa mucho más que una prueba deportiva.

“El Reto Rarámuri no es solo una competencia; es una experiencia de vida que pone a prueba la resistencia física y mental de los participantes. Para los guachochenses es un honor recibir a quienes aman el deporte y la aventura, compartir con ellos la grandeza de nuestra tierra y ser anfitriones de eventos memorables que crecen año con año”, expuso.

El alcalde señaló que en esta edición se espera superar el éxito de años anteriores y recibir con entusiasmo a ciclistas de todo el país, quienes encontrarán en Guachochi un escenario único para desafiar sus límites y disfrutar de los impresionantes paisajes de la Sierra Tarahumara.

Precisó que, con una bolsa de premiación de 85 mil pesos, el Reto Rarámuri 2026 reafirma a Guachochi como un destino ideal para el deporte de alto rendimiento y el turismo de aventura. Visita la página https://icarosports.com.mx/ para inscribirte.