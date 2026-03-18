En una jornada que los organizadores calificaron como «histórica para la educación veterinaria en el norte del país«, la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, adscrito al Departamento de Ciencias Veterinarias del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) recibió este 18 de marzo, por quinta ocasión, la constancia de reacreditación de este programa ante el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET), así como el primer reconocimiento internacional otorgado por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET).

La ceremonia, realizada en las Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU), se convirtió en el punto sobresaliente de las actividades relacionadas con la apertura de la CLXXXVI Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ), que durante los próximos tres días —18 al 20 de marzo— reunirá a directivos y especialistas de más de 50 instituciones educativas de 11 entidades del país.

«Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo, sin el acompañamiento, sin el talento, sin todas las cualidades que tiene nuestra planta docente«, enfatizó el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, momentos antes de develar la placa conmemorativa junto a representantes de los organismos evaluadores.

«Los docentes son los encargados de estar precisamente actualizando, elevando, viendo cómo las cosas sucedan, que los alumnos tengan las mejores condiciones para poder llevar a cabo su formación académica”.

El programa fue evaluado en agosto de 2025 por pares académicos de ambos consejos, quienes analizaron desde la pertinencia del plan de estudios hasta la infraestructura y la producción científica del cuerpo docente. La evaluación, según explicaron los especialistas, colocó al programa entre los mejor evaluados del país.

«La evaluación que realiza el CONEVET se basa en 143 indicadores de calidad, plasmados en nuestro manual de acreditación, los cuales en el caso de este programa educativo fueron cumplidos en su mayoría, organizándole, por lo tanto, una acreditación de cinco años, que es la máxima acreditación que otorga el CONEVET”, declaró el doctor José Manuel Silva Ramos, presidente del CONEVET, durante su mensaje.

«Este proceso de revisión colegiada fue llevada a cabo con estricto apego a los principios de objetividad, transparencia y el rigor académico que nos rige por un equipo integrado por expertos con amplia trayectoria académica en el campo de la medicina veterinaria y zootecnia, acompañados por la coordinadora de acreditación, la doctora Adriana Lucía Peralgo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); la doctora Norma Silvia Pérez Gallardo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el doctor Carlos Fernando Aréchiga Flores de la UAZ y el doctor Miguel Ángel Rodríguez García de la Universidad Autónoma de la Sinaloa (UAS)”.

El 29 de septiembre de 2025, el Consejo Directivo de la CONEVET ratificó de forma unánime esta propuesta de dictamen, otorgándole al programa educativo la vigencia de acreditación hasta el 28 de septiembre de 2030.

El evento contó con la participación del doctor Alberto Arrés Rangel, representante del COPEVET, quien acudió en lugar del presidente del organismo, el doctor José Passarini, de la Universidad de la República de Uruguay. Precisamente, Passarini dirigió un mensaje virtual a los asistentes en el que destacó la importancia de mirar hacia la integración continental.

«Sin duda nuestras universidades tienen la capacidad y tienen las herramientas, y los equipos para llegar adelante en estos nuevos desafíos, pero siempre pensando en que hay que actualizarse y hay que tener la calidad necesaria para poder dar respuesta”.

El maestro Alfredo Hernández Pérez, jefe del Departamento de Ciencias Veterinarias, visiblemente emocionado, mencionó “que estos son logros que reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso colectivo de toda nuestra comunidad”.

La develación de la placa se efectuó en la Sala de Usos Múltiples del CCU, reuniendo a poco más de 100 personas, entre autoridades universitarias, docentes, alumnos, egresados y empleadores del sector pecuario.

La maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), quien no pudo asistir por causas de fuerza mayor, estuvo representada por el doctor Luis Felipe Fornelli Martín del Campo, jefe del Departamento de Estomatología, quien leyó un mensaje en el que se destacó el trabajo colegiado.

«Nos llena de orgullo en recibirlos, aquí, en Ciudad Juárez, Chihuahua; la frontera más bella. Además, una tierra de trabajo, resiliencia y hospitalidad que hoy se convierte en punto de encuentro para el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva del futuro de esta disciplina”.

Entre los asistentes destacaron el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ; el doctor Salvador Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; el doctor Luis Felipe Fornelli Martín Del Campo, jefe de del Departamento de Estomatología, en representación de la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB; el maestro Alfredo Hernández Pérez, jefe de Departamento de Ciencias Veterinarias; el doctor Alberto Arrés Rangel, representante de COPEVET y el doctor José Manuel Silva Ramos, presidente del CONEVET.

La jornada protocolaria incluyó también la fotografía oficial de las autoridades educativas junto a los representantes de los consejos acreditadores.

El programa de Médico Veterinario Zootecnista de la UACJ se suma, así, a las instituciones que cuentan con el aval del COPEVET, organismo que agrupa a escuelas de veterinaria de todo el continente y que promueve la armonización curricular como herramienta para enfrentar desafíos sanitarios compartidos.

La CLXXXVI Asamblea Ordinaria de la AMEFMVZ inició con mesas de trabajo en las que se acordarán nuevos mecanismos de colaboración interinstitucional y se definirán los ejes temáticos para la próxima reunión, que se realizará en el estado de Veracruz durante el segundo semestre del año.