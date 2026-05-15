El 14 de mayo se celebraron los primeros 20 años de la Licenciatura en Música y la inauguración de la Segunda Semana de la Música en el lobby del Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La “Semana de la Música” es un proyecto transversal que fortalece la vinculación regional, eleva la calidad académica de los alumnos, promueve la innovación en el conocimiento artístico y consolida la trayectoria de la UACJ tras 20 años de éxito.

La maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, Secretaria Académica de la UACJ, dio apertura a las actividades en nombre del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez:

“Hemos sido familia mucho tiempo; el programa no sería lo que hoy es sin la participación de las piezas que estuvieron antes en él. Los felicito, maestros, por la labor que están haciendo con todos los jóvenes y les recuerdo también que ustedes son la inspiración para ellos. Los invito a que luego celebremos otros 20 años con muchos más triunfos, con más emoción, con más trabajo y con la misma alegría que tenemos hoy”.

Las actividades se llevarán a cabo del 18 al 24 de mayo, incluyendo la presentación de talleres, conferencias presenciales y a distancia, clases magistrales, recitales en las salas de usos múltiples y conciertos de orquesta y banda sinfónica.

El doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, compartió su agradecimiento a quienes han apostado por este programa educativo:

A lo largo de estos años la licenciatura en Música se ha consolidado como un referente artístico en la ciudad. Muchísimas gracias por eso a nuestros maestros, por todas sus trayectorias, por todo lo que han sembrado; deben sentirse orgullosos, su conocimiento va más allá de las aulas. Gracias a nuestros egresados, que también nos dan mucho y, por supuesto, a ustedes, estudiantes, el corazón de este espacio y de toda la universidad”.

Funcionarios universitarios acompañaron estos festejos; en el presídium:

Maestro Adrián Romero Ponce, jefe del Departamento de Arte.

Doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

Licenciado José Manuel Ibarra Leurin, coordinador del programa de licenciatura en Música.

Maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, Secretaria Académica.

El arranque de los festejos incluyó recuerdos, anécdotas y orgullo universitario por el trabajo diario y el compromiso con la actividad profesional y artística. El cierre estuvo a cargo de la clase de Orquesta de la licenciatura en Música, la cual brindó una presentación en ensamble, dirigida por el maestro Lizandro García.