La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de las Unidades de Investigación de Delitos Patrimoniales, hace un llamado a la población en general, principalmente a personas adultas mayores y jubiladas, a no caer en falsas promesas de incremento a pensiones, hechas por empresas o despachos que solo estafan y causan daños económicos a sus víctimas.

En lo que va del año, se han recibido diversas denuncias en contra de “Asegura tu futuro 40 y más”, quien, con engaños y mediante supuestos gestores, promete a sus víctimas incrementar su monto económico de jubilación, por lo que solicitan cantidades diversas de dinero, y aseguran multiplicarlo de manera fácil y rápida mediante la “Modalidad 40” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta situación se está presentando en ciudades como Juárez y Chihuahua, en donde se avanza con la judicialización de varias carpetas de investigación, pero podría extenderse a otras localidades del estado.

Ante ello, la FGE puntualiza que nada ni nadie que prometa ganar dinero con facilidad, es de fiar, mucho menos cuando de por medio está el dinero que con esfuerzo se ha juntado.

Por lo anterior es que se pide no caer en estos engaños y no entregar dinero, además de que, en caso de ya haberlo hecho, realizar la denuncia ante la Fiscalía más cercana para que se castigue a los responsables.