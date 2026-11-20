El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, informó sobre un encuentro con integrantes del sector empresarial, en el que intercambiaron ideas y experiencias encaminadas a fortalecer el desarrollo de Chihuahua mediante el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

A través de sus redes sociales, el funcionario estatal destacó la relevancia de mantener espacios de diálogo con empresarios comprometidos con el crecimiento de la entidad, al considerar que estos acercamientos permiten generar propuestas y proyectos de beneficio común.

“Siempre da gusto coincidir con empresarios que tienen ganas de aportar y seguir sumando por Chihuahua. Escuchar sus ideas, compartir experiencias y encontrar formas de trabajar juntos siempre deja cosas buenas”, expresó.

De la Peña agradeció además la invitación realizada por el empresario Gabriel Ortiz, con quien sostuvo una charla enfocada en las oportunidades de colaboración para impulsar acciones en favor del estado.

El secretario general reiteró que la construcción de acuerdos y la participación de los distintos sectores de la sociedad son fundamentales para consolidar el desarrollo económico y social de Chihuahua, por lo que llamó a continuar sumando esfuerzos en beneficio de la entidad.