El senador Juan Carlos Loera de la Rosa expresó su respaldo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a las miles de personas que laboran en la institución, al considerar que las críticas impulsadas por el Partido Acción Nacional (PAN) constituyen un ataque injusto contra quienes diariamente sostienen el sistema público de salud en beneficio de millones de derechohabientes.

El legislador afirmó que detrás del debate político existe una diferencia de fondo sobre el papel que deben desempeñar las instituciones públicas en México.

“Hay una diferencia muy marcada entre el proyecto de la derecha, encabezado por el PAN, y el proyecto del pueblo, en el cual Morena tiene mucha afinidad; somos pueblo en la Cuarta Transformación”, expresó.

Loera sostuvo que, mientras Acción Nacional ha privilegiado históricamente los servicios privados, el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado el fortalecimiento de las instituciones públicas.

“Mientras ellos desde sus orígenes se han dedicado a debilitar, a denostar y a destruir las instituciones públicas, porque prefieren siempre lo privado, en Morena hemos luchado por mucho tiempo para rescatarlas y fortalecerlas para el bienestar de las y los mexicanos”, afirmó. Agregó que “ahora tocó el turno al IMSS de ser atacado” por parte de la dirigencia panista.

El senador recordó que el IMSS representa el principal sistema de atención médica para las familias chihuahuenses. Señaló que en el estado existen 3 millones 214 mil 717 derechohabientes, además de 1 millón 518 mil 628 familiares asegurados y 227 mil 640 familiares de personas pensionadas.

De acuerdo con las cifras oficiales correspondientes a 2025, el Seguro Social otorgó 5 millones 917 mil 376 servicios, realizó 3 millones 974 mil 776 consultas de medicina familiar, atendió 682 mil 693 urgencias, practicó 68 mil 834 cirugías y asistió 12 mil 423 partos. Asimismo, el instituto brinda atención a 859 niñas y niños en guarderías y administra el pago de pensiones para 283 mil 861 personas.

Para Loera, estos resultados son posibles gracias al compromiso del personal médico y administrativo que mantiene en funcionamiento a la institución.

“Todo eso gracias al gran corazón, a la gran entrega, al gran profesionalismo y al gran humanismo de más de 21 mil 700 trabajadores y trabajadoras del Seguro Social, que son a quienes el PAN está agrediendo y está denostando”, manifestó.

El senador subrayó que las críticas dirigidas al IMSS terminan afectando a quienes dedican su vida al cuidado de la salud de la población.

“Detrás del IMSS hay médicos, medicas, enfermeras, enfermeras, camilleros, personal administrativo y miles de personas que todos los días cuidan la vida de los demás. Hay millones de familias que han llegado ahí con miedo, con dolor y con esperanza… y han encontrado atención. Esa frase ruin usada por el PAN en un espectacular es un desprecio a ellas y ellos. La salud de las y los mexicanos merece más respeto y menos mezquindad”, expresó.

Asimismo, llamó al PAN a explicar la situación del sistema estatal de salud antes de cuestionar al Seguro Social.

“¿Por qué mejor el PAN no nos explica a qué se debe tanta carencia en el sistema estatal de salud? ¿Cómo andan Pensiones Civiles del Estado, el surtimiento de medicinas y las cirugías en el Hospital de la Mujer o en el Hospital Infantil?”, cuestionó.

Finalmente, Loera aseguró que el debate sobre el IMSS no debe utilizarse con fines electorales, pues consideró que el trabajo cotidiano del personal de salud merece reconocimiento y respaldo, al tratarse de una institución que atiende diariamente a millones de mexicanas y mexicanos y constituye uno de los principales pilares del sistema público de salud del país.