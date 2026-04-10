Con el objetivo de promover la concientización sobre el autismo y fomentar la inclusión, se llevará a cabo la onceava edición de la Caminata y Día de Campo “Unidos por el Autismo” en esta ciudad.

El evento está programado para el próximo domingo 12 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, teniendo como sede el Estadio 20 de Noviembre. La actividad será gratuita y abierta al público en general.

Bajo el lema “La empatía nos une”, esta jornada busca reunir a familias, asociaciones, empresas y ciudadanía en general para generar conciencia sobre el autismo, así como fortalecer la inclusión social de personas dentro del espectro autista.

La caminata es organizada por la Fundación Unidos por el Autismo A.C., en colaboración con diversas instituciones, empresas y organismos, entre ellos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Gobierno Municipal de Juárez y múltiples patrocinadores del sector privado.

Además de la caminata, se contempla un día de convivencia familiar con diversas actividades recreativas, en un ambiente incluyente y de sensibilización social.

Para mayores informes, los organizadores pusieron a disposición el número telefónico 656-372-3948.

Con este tipo de eventos, se busca reforzar el mensaje de empatía, respeto y apoyo hacia las personas con autismo, promoviendo una sociedad más consciente e incluyente.